Ghelamco Poland: Getin Noble Bank przeniesie siedzibę do The Warsaw HUB w 2020

Umowa pomiędzy Getin Noble Bank a Ghelamco Poland została podpisana na okres 7 lat. Getin Noble Bank przeprowadzi się do budynku C, gdzie zajmie blisko 18,5 tys. m2 powierzchni, podano.

"Innowacyjny charakter, nowoczesne technologie, wysokiej klasy architektura i znakomicie skomunikowana lokalizacja w centrum biznesowym Warszawy przyciągają do The Warsaw HUB najbardziej wymagających najemców. Cieszymy się, że do tego prestiżowego grona dołączy także Getin Noble Bank" - powiedział dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland Jarosław Zagórski, cytowany w komunikacie.

"Warto podkreślić, że Getin Noble Bank jest kolejną firmą z branży BIFS, która wybrała okolice ronda Daszyńskiego, co po raz kolejny pokazuje, że ten obszar staje się finansowym sercem miasta. Cieszę się, że JLL aktywnie uczestnicy w biurowym rozwoju tego obszaru, jako agent wyłączny zarówno The Warsaw HUB, jak i Warsaw Spire" - dodał starszy konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych JLL Piotr Kamiński.

Getin Noble Bank dołączył do stale powiększającego się grona najemców The Warsaw HUB. W kompleksie znajdzie się m.in. globalne centrum usług biznesowych Standard Chartered, dwa hotele: Crowne Plaza i Holiday Inn Express, centrum współpracy startupów i korporacji The Heart Warsaw, supermarket Biedronka, klub fitness Zdrofit, drogeria Rossmann oraz restauracje McDonald's i Olimp. Obecnie ponad połowa powierzchni The Warsaw HUB jest już skomercjalizowana, podsumowano.