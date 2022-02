Władimir Putin uznał niepodległość dwóch "republik ludowych" w Donbasie . Świat jest zgodny, że jest to akt agresji przeciwko Ukrainie , co potwierdza wejście rosyjskich wojsk na tereny wschodniej Ukrainy okupowane przez separatystów.

Eskalacja konfliktu może mieć poważne konsekwencje gospodarcze. One jednak będą uwidaczniać się z czasem. Błyskawicznie na każde najnowsze doniesienia reagują za to rynku finansowe. Na giełdach we wtorek panuje bardzo duża niepewność, a inwestorzy są zdezorientowani i nie do końca wiedzą, jak oceniać sytuację na Ukrainie.