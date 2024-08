Gigant technologii może zaskoczyć rynek wynikami. Powodem dwa produkty

"Uważamy, że fala AI będzie trwać do momentu, gdy inwestycja w GB200 dobiegnie końca, a Google, Meta i Microsoft podejmą działania związane z mocą obliczeniową , by sprawdzić swoje możliwości w zakresie modeli i nowych aplikacji AI" - wyjaśnia Saxo Bank.

Potencjalny wpływ polityczny i gospodarczy "Blue Sweep" w USA

Według Garnry'ego, realizacja tego scenariusza mogłaby doprowadzić do podwyżki podatku korporacyjnego , co z kolei negatywnie wpłynęłoby na rynki akcji i wyceny spółek. "Harris i Partia Demokratyczna mogliby łatwiej wprowadzić podwyżki podatku od osób prawnych z 21 proc. do 28 proc. i po prostu wyciąć znaczną część wolnych po opodatkowaniu przepływów pieniężnych" - pisze strateg Saxo Banku.

Rosnące zainteresowanie lekami na odchudzanie

Według Garnry'ego, "badanie wykazało, że pacjenci stosujący Zepbound w porównaniu do grupy kontrolnej mieli o 94 proc. mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju choroby". Jak zauważa, "to kolejny dowód na to, że nowe leki na odchudzanie z grupy GLP-1 mają właściwości profilaktyczne, a nie tylko lecznicze, co prawdopodobnie zwiększy rządowe zachęty na rozwój sektora, a firmy ubezpieczeniowe skłoni do rozszerzenia zakresu działań na tym polu".