GK IMS wdrożyła audiomarketing i rozwiązania digital signage w Skechers

"Audiomarketing, czyli pasująca do charakteru marki i jej celów biznesowych muzyka do sklepu, rozbrzmiewać będzie w dwóch punktach Skechers - w salonach znajdujących się w: Centrum Janki oraz Atrium Targówek. Ponadto specjaliści Grupy Kapitałowej IMS zainstalowali w punktach Skechers system nagłośnienia oraz rozwiązania z zakresu digital signage - monitory reklamowe pozwalające na korzystanie z nowoczesnych możliwości promocji i budowania pozytywnej atmosfery w miejscu sprzedaży, jakie oferuje video marketing" - czytamy w komunikacie.

Oprawę sensoryczną w Skechers budują także monitory reklamowe będące częścią systemu digital signage. Umożliwiają one wyświetlanie atrakcyjnego kontentu, w tym materiałów promocyjnych. Jak podkreśla spółka, wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań digital signage jest ważne, ponieważ 8 in 10 klientów poleci sklep, jeśli jego oprawa wizualna, dźwiękowa i zapachowa będzie sprawiała im przyjemność (wg badania Walnut Unlimited, Elevating The Customer Experience, The Impact of Sensory Marketing, 2019).