GlobalLogic Polska stworzy laboratoria oprogramowania pojazdów autonomicznych

"Jest to absolutna podstawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Projekt realizuje kilkudziesięciu ekspertów GlobalLogic w tej dziedzinie. To ewenement. Bardzo rzadko zdarza się, że projekty, z zakresu cyberbezpieczeństwa realizują firmy zewnętrzne. Zazwyczaj firmy wykonują takie zadania w obrębie własnych struktur. Świadczy to o bardzo dużym zaufaniu kontrahenta do profesjonalizmu GlobalLogic i jakości przeprowadzanych tam prac. Równocześnie realizowane są projekty przy rozbudowie systemów informatycznych, które znajdą zastosowanie w pojazdach autonomicznych" - dodał vice president & country head, Poland & Croatia.