Globalne rynki reagują na zaprzysiężenie Trumpa. Dolar traci, giełdy zyskują

Na rynkach finansowych w trakcie inauguracji Donalda Trumpa widoczne były zmiany kursów walut i indeksów. Zmiany nie były jednak zbyt gwałtowne, chociaż ich szeroki zakres sugeruje, że rynek wciąż nie jest pewny, czego może spodziewać się po drugiej kadencji prezydenta.

Zmiany na rynkach azjatyckich i europejskich

Nasdaq zakończył sesję wzrostem o 1,51 proc. do poziomu 19 630,20 punktów. S&P wzrósł o 1 proc., Dow 30 o 0,78 proc. Wśród spółek technologicznych Nvidia wzrosła o 3,10 proc., Intel o 9,25 proc., Tesla o 3,06 proc., a Apple o 0,75 proc. Rigetti Computing spadło o 12,54 proc., a Plug Power o 10,95 proc.

W Europie również odnotowano wzrosty - chociaż symboliczne. Niemiecki DAX wzrósł o 0,42 proc., londyński FTSE 100 - 0,18 proc., francuski CAC 0,31 proc. Warszawski WIG20 zakończył sesję wzrostem o 0,76 proc. do poziomu 2 324,80 punktów.

Brazylijki IBOVESPA wzrósł o 0,48 proc. do 122 932,99 punktów, a kanadyjski S&P/TSX zyskał 0,37 proc., osiągając poziom 25 160,81 punktów. Indeks dolara amerykańskiego spadł o 1,01 proc. do poziomu 108,25.

Zmiany widoczne są Indeks Nikkei wzrósł o 1,17 proc. do poziomu 38 902,50 punktów. Hang Seng zyskał 1,75 proc., osiągając 19 925,81 punktów. SSE Composite wzrósł o 0,08 proc. do 3 244,38 punktów.

Waluty i surowce

Kurs EUR/USD wzrósł o 1,25 proc. do poziomu 1,0401. Na rynku surowcowym ropa WTI spadła o 1,68 proc. do 76,57 dolarów, a Brent o 1,30 proc. do 79,74 dolarów za baryłkę.

Kurs złotego wobec dolara wyniósł 4,08735, co oznacza spadek amerykańskiej waluty o 1,44 proc. Analiza wykresu dziennego pokazuje, że kurs USD/PLN zszedł poniżej psychologicznej bariery 4,10. W godzinach popołudniowych amerykańska waluta jest wyceniana na 4,09110 złotego, co oznacza spadek o 1,35 proc. w stosunku do otwarcia. To najniższy poziom od początku stycznia. Ok. godz. 16:00 kurs spadł poniżej 4,08 zł, ale szybko odbił mniej więcej o grosz w górę.

Kryptowaluty zyskują

Złoto straciło 0,95 proc., osiągając cenę 2 722,60 dolarów. Srebro spadło o 0,10 proc. do 31,11 dolarów, miedź o 1,49 proc. do 4,3030 dolarów, a gaz ziemny o 2,71 proc. do 3,8410 dolarów.

Bitcoin wzrósł o 1,75 proc. do 106 562,87 dolarów. Ethereum spadło o 0,78 proc. do 3 371,77 dolarów, XRP wzrósł o 4,70 proc. do 3,31 dolarów, a Solana spadła o 5,36 proc. do 253,73 dolarów.

Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich wyniosła 4,6090 proc., 30-letnich 4,8450 proc., a 2-letnich 4,2410 proc.

