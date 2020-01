Główni akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać do 13,3% akcji w ABB

"Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 651 712 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 9,0% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce; a Arkadiusz Pernal oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 311 862 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 4,31% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów" - czytamy w komunikacie.

Wood & Company Financial Services, a.s. pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora w związku z ABB.

W związku z ABB, akcjonariusze zobowiązali się wobec Wood & Company Financial Services, a.s. do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB, podano także.