Głównym celem strategii Tech Invest Group na 2021-2022 jest rozwój fotowoltaiki

Erato Energy posiada ok. 100-osobowy zespół, a na 2020 r. szacuje osiągnięcie ok. 50 mln zł przychodów (wzrost o 550% r/r) i ok. 7 mln zł zysku netto (wzrost o 520% r/r). W związku z dynamicznym rozwojem spółka przewiduje osiągnięcie w 2021 r. ok. 140 mln zł przychodów oraz ok. 21 mln zł zysku netto, zapowiedziano.