Golińska z MŚ: Na eksport trafiło 500 tys. m3 drewna w I poł. 2020 r.

"Jeżeli chodzi o sprzedaż dla klientów zagranicznych, to zrobiliśmy takie zestawienie od roku 2017. [...] patrząc na odbiorców, którzy stają do postępowania przetargowego w lasach. I tak w 2017 roku było to 1,8 mln m3 drewna, które trafiło do klientów zagranicznych. W roku 2018 to było 2,5 mln m3. W roku 2019 już to jest 1,2 mln [m3] i w roku 2020 to jest 500 tys. [m3] jeśli chodzi o połowę roku" - powiedziała Golińska w Senacie w trakcie debaty nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładającej zmianę definicji drewna energetycznego.

"To też pokazuje, że jeżeli pozyskujemy drewno w granicach 40 mln m3, to odbiorcy zagraniczni stanowią mały procent tych klientów. [...] Zdecydowana większość drewna trafia do polskich przedsiębiorstw" - zaznaczyła.

Podkreśliła, że "w wielu miejscach, szczególnie na południu Polski, cena drewna spadła i były takie przypadki, że była na granicy kosztów pozyskania, a w niektórych przypadkach nawet poniżej. Zaznaczyła, że Niemcy, Czesi do swojej gospodarki leśnej do pozyskania drewna dopłacają z budżetu państwa. W Niemczech takie wsparcie wyniosło ok. 800 mln euro w ciągu czterech lat.

"To też jest ważne, bo polscy leśnicy nie sięgają po takie dopłaty" - zaznaczyła.

Golińska poinformowała, że w I poł. br. roku Lasy Państwowe osiągnęły dochody o 600 mln zł niższe od zakładanych. Wynikało to m.in. z mniejszego pozyskania i sprzedaży drewna. Jak wskazał, w lasach zalega około 2 mln m3 drewna, które nie zostało odebrane przez producentów, stąd - jak uzasadniała - potrzeba nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładającej zmianę definicji drewna energetycznego (drewno najgorszej jakości, niebędące drewnem tartacznym i skrawanym, produkty uboczne przetworzenia surowca drzewnego, odpady), co ma umożliwić wykorzystanie surowca drzewnego i produktów jego przetworzenia do celów energetycznych.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać wyłącznie czasowo czyli do końca grudnia 2021 roku. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Lasów Państwowych 80% drewna dla przemysłu drzewnego ma być wprost przekierowywane dla podmiotów, które mają historię zakupu drewna w Lasach Państwowych.

