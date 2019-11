Golub GetHouse sprzedał planowany wieżowiec na 900 apartamentów w Warszawie

W ramach inwestycji deweloperskiej realizowanej przez Golub GetHouse powstanie 170-metrowy wieżowiec mieszkalny (48 kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem dachu), w którym znajdzie się ok. 900 apartamentów na wynajem wraz z infrastrukturą udogodnień dla mieszkańców, przygotowaną na dwóch kondygnacjach, m.in. całodobową recepcją, centrum SPA, siłownią, strefą do jogi, kortem do squasha, salą kinową, wspólnym salonem wypoczynkowym, pokojem gier oraz przestrzeniami co-workingowymi. W budynku znajdzie się także restauracja oraz powierzchnie usługowe. Obecnie trwają prace nad finalną koncepcją architektoniczną wieżowca, za którą odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates. Prace budowlane w ramach tej inwestycji rozpoczną się na przełomie 2020 i 2021 r., podano także.