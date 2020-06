GPW: Na NewConnect chce wejść 28 spółek gamingowych, kilka - na rynek główny

"Polskich spółek to mamy 28 w kolejce, które mogą wejść na NewConnect w najbliższym czasie i kilka na rynek główny GPW. Prowadzimy też rozmowy ze spółkami zagranicznymi" - powiedział Bombol podczas debaty online "Gaming na Giełdzie". Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

"Na NewConnect to będą spółki o kapitalizacji rzędu od kilku do kilkunastu milionów złotych. Kilka większych pod względem kapitalizacji jest, ale one chcą wejść na rynek główny GPW i o nich nie możemy jeszcze mówić" - dodał Bombol.