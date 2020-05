GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

"Migracja do chmury rozwiązań informatycznych obecnie wykorzystywanych na GPW jest mało prawdopodobna. GPW rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób aktualnie budowanej nowej platformy transakcyjnej podmiotom, które będą tym zainteresowane. Jeden z tworzonych obecnie systemów zawierający zestaw narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych, TCA Tool, będzie oferowany w chmurze" - powiedział ISBtech Lasiuk.

Transaction Cost Analysis (TCA) to zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych. Tego typu informacje będą źródłem wiedzy dla inwestorów i brokerów i pozwolą na przeprowadzenie analiz od danych zagregowanych do mikrostruktury rynku.