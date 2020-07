GPW Ventures i KOWR powołali Fundusz KOWR Ventures

"Misją GPW Ventures jest przyciąganie na rynek kapitałowy poprzez oferowanie finansowania zanim nastąpi debiut na giełdzie. Powołując GPW Ventures zakładaliśmy zwiększenie dostępności finansowania dla mikro-, małych i średnich firm poprzez fundusze VC. Liczymy, że działania spółki wpłyną na zaktywizowanie MŚP do wejścia na giełdę. Słuszność naszej inicjatywy potwierdzają plany Komisji Europejskiej, która zapowiedziała utworzenie specjalnego funduszu publiczno-prywatnego wspierającego IPO małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Według niego, współpraca z KOWR umożliwi wejście na drogę do upublicznienia firmom oferującym rozwiązania dla rolnictwa.

" List intencyjny z KOWR jest tylko pierwszym krokiem dużej inicjatywy, a branża rolnicza - pierwszym jej uczestnikiem. W działalności GPW Ventures stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy wyznaczone przez Invest Europe, a także Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dążymy więc do tego, aby zostać kolejnym podmiotem eco-systemu, który skutecznie wspiera finansowanie innowacji i technologii na szeroko rozumianym rynku kapitałowym" - powiedział GPW Ventures Piotr Gębala.

"Polacy to zdolny naród, ale często traciliśmy wiele pomysłów przez brak środków finansowych. Teraz uzyskamy nowoczesne narzędzie do wspierania innowacyjnych pomysłów, które w połączeniu z potencjałem polskiego rolnictwa i doświadczeniem rolników pozwoli na profesjonalną, biznesową ocenę projektów. Współpraca GPW Ventures i KOWR to początek nowej jakości w rolnictwie" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.