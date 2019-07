Grape Up otwiera nowe centrum Cloud R&D w Krakowie

"Kraków to nasza główna siedziba i największe centrum developerskie firmy. Dlatego bardzo się cieszę, że zyskaliśmy tutaj tak nowoczesne i ergonomiczne biuro, które przez swoją lokalizację wpisuje Grape Up w krajobraz miasta oraz jedną z jego historii. Dawny zabytkowy kompleks fabryczny został zamieniony w supernowoczesne centrum R&D. Jesteśmy pewni, że ta historia i miejsce będzie źródłem inspiracji dla naszych obecnych i przyszłych pracowników. Mogą oni tutaj liczyć nie tylko na komfortowe warunki pracy, ale także na przestrzeń do integracji zespołowej i dobrej zabawy" - powiedział CEO firmy Grape Up Konrad Siatka, cytowany w komunikacie.

Nowe centrum R&D będzie także miejscem rozwoju autorskiego projektu Grape Up - Cloudboostr. Jest to platforma cloud native, która integruje różne narzędzia open source i pozwala przedsiębiorstwom budować środowisko skupione wokół Kubernetes, czyli oprogramowania automatyzującego instalację, skalowanie i zarządzanie aplikacjami w chmurze. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem, co wiąże się z koniecznością rozbudowy zespołu wspierającego jego rozwój, podano także.

Pracownicy krakowskiego centrum będą mieli do dyspozycji ponad 1500 m2 powierzchni biurowej.

Grape Up zanotowała w I połowie 2018 roku przychody na poziomie 13,2 mln zł netto, czyli o ponad 60% więcej nr/r. Wzrost przychodów tłumaczy popularności usług Grape Up na zagranicznych rynkach oraz efektowi koncentracji na świadczeniu usług dla dużych firm z różnych branż, których model biznesowy jest istotnie zaburzony przez zmiany na rynku wywołane rosnącą konkurencją. Realizowane dla nich projekty obejmują głównie pomoc w modernizacji istniejących systemów IT, a także tworzenie nowych aplikacji w oparciu o technologie cloud native i podejście DevOps, podsumowano.

Grape Up od 2006 r. dostarcza technologiczną ekspertyzę w zakresie budowania dedykowanych rozwiązań chmurowych, przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw w różnych sektorach rynku - zwłaszcza tych, które podlegają największym zmianom (np. automotive).

