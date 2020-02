GreenWay Polska uruchomi kolejnych 11 stacji ładowania na MOP-ach

"Budowa infrastruktury ładowania na MOP-ach przy autostradach i drogach szybkiego ruchu to dla użytkowników tych pojazdów bardzo istotna zmiana na lepsze. Dzięki temu elektromobilni kierowcy wygodniej przejadą dłuższe trasy, a nasza sieć wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych punktów" - powiedział prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych założeń, stacje GreenWay Polska pojawią się w nowych lokalizacjach w pierwszej połowie 2021 roku. Wymagane przez GDDKiA minimum mocy stacji wynosi 72 kW, jednak GreenWay rozważa posadowienie urządzeń o mocy do 150 kW. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po analizie możliwości przyłączenia stacji do sieci energetycznej, co w niektórych lokalizacjach może stanowić dość duże wyzwanie z uwagi na ograniczone zdolności sieci dystrybucyjnych, podano również.