Griffin RE sprzedał nieruchomości logistyczne w Strykowie za 51,8 mln euro

"Nieruchomości logistyczne w Strykowie to część portfela należącego do European Logistics Investment, platformy współzarządzanej przez Griffin Real Estate, największego inwestora typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Panattoni Europe, wiodącego europejskiego dewelopera nieruchomości logistycznych. W styczniu 2020 firma Madison International Realty ogłosiła inwestycję w 46,5% udziałów w ELI. Sprzedaż nieruchomości logistycznych w Strykowie do Tritax EuroBox stanowi przygotowanie ELI do wejścia nowego inwestora" - czytamy w komunikacie.