Grupa Azoty zawarła porozumienie o współpracy z FRSE ws. WorldSkills Poland

W ramach współpracy Grupa Azoty zobowiązała się m.in. do: przeprowadzenia eliminacji krajowych uczestników do konkursu WorldSkills w konkurencji "Chemical laboratory technican", wsparcia eksperckiego oraz sprzętowego, ukierunkowanego na przygotowanie uczniów szkół branży chemicznej do udziału w konkursach umiejętności zawodowych EuroSkills i WorldSkills oraz sprawowania opieki trenerskiej nad wyłonionymi zawodnikami.