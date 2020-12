Grupa K2 planuje wypłatę dywidendy za 2020 rok i nowe przejęcia

"Będziemy szukać możliwości akwizycyjnych, które będą blisko naszej strategii. Będziemy więc szukać takich biznesów, które są komplementarne do tego co już robimy" - dodał prezes.

"Jeżeli chodzi o cele finansowe, to będziemy dążyć do osiągnięcia docelowo średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20% i utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 15-20%. W przypadku przychodów, to nie obiecujemy, że zdarzy się to w tym roku, ani w 2021 r., gdyż przyszły rok może przynieść lekkie spowolnienie procesów cyfryzacyjnych na rynku, ale zakładamy średnioroczny wzrost na rok 2022 i 2023" - powiedział także Wujec.