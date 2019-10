Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

"Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na 30 września 2019 roku osiągnął poziom 5 263,9 mln zł, wyższy o 1 379,9 mln zł od długu finansowego na koniec 2018 roku, na skutek wdrożenia MSSF 16. Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 23,8% (w tym zobowiązania leasingowe to 10,6% kapitału własnego) i wzrósł o 7,7 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2018 roku. Dług netto wyniósł 2 921,1 mln zł. Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBIDA LIFO na 30 września 2019 roku wyniósł 0,93" - napisano też w raporcie.