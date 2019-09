Grupa Lotos: Rozpoczęto holowanie Morskiego Centrum Produkcyjnego w stronę złoża

"Platforma Petrobaltic przebudowana na Morskie Centrum Produkcyjne opuściła Gdańską Stocznię Remontowa. 20 września o godz. 8.30 rozpoczęto holowanie jednostki na kotwicowisko nr 4, gdzie będzie czekała na odpowiednie warunki pogodowe pozwalające na dalszy transport. Operacja potrwa do późnych godzin popołudniowych" - czytamy w komunikacie.

"Przypomnijmy, że przebudowa platformy to jeden z projektów inwestycji zagospodarowania złoża B8. Skala przedsięwzięcia zagospodarowania złoża B8 oraz jej specyfika offshore powodują, że jest to jedno z najciekawszych obecnie realizowanych przedsięwzięć w Europie. Obecnie realizowany zakres prac dotyczy I fazy programu docelowego zagospodarowania złoża B8, która zakończy się stabilnym wydobyciem z czterech odwiertów produkcyjnych" - czytamy dalej.

Plan docelowego zagospodarowania złoża B8 zakłada dalszy rozwój infrastruktury na złożu w II fazie, która umożliwi zwiększenie wolumenu wydobycia ropy i gazu poprzez dodanie kolejnych otworów produkcyjnych do eksploatacji, stabilny transport gazu wybudowanym w 2018 roku przez Lotos Petrobaltic rurociągiem do Władysławowa oraz stabilizację pracy złoża poprzez zatłaczanie wody.

W ramach przebudowy platformy Petrobaltic na centrum produkcyjne w Stoczni Remontowa wykonano m.in. operację nasuwania i montażu na pokładzie platformy czterech modułów o wadze kilkuset ton każdy - systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu zatłaczania wody do złoża oraz systemu energetycznego, którego sercem jest turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz jako paliwo do zasilania platformy. Kolejnym elementem był montaż podpory pod moduł mieszkalny oraz spalarki gazów, czyli flary. Następnie kanałem portowym, przy użyciu barek, przetransportowano moduł mieszkalny z lądowiskiem dla śmigłowców o wadze ok. 550 ton. Kolejną operacją było posadowienie modułu na platformie, podano także.