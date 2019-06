Grupa Lotos wybuduje dwie stacje paliw przy drodze ekspresowej S8

MOP Budykierz (kat. III, co oznacza, że oprócz stacji paliw wyposażony jest w motel) zlokalizowany będzie w ciągu drogi ekspresowej S8 po jej wschodniej stronie, na odcinku obwodnica Wyszkowa - węzeł Poręba, kierunek Białystok.

"Włączenie obu stacji do sieci stacji Lotos planuje się na I/II kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W sieci Lotos działa obecnie 20 MOP-ów, na autostradach A1, A2, A4, A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Do końca I kwartału 2021 r. planowane jest uruchomienie łącznie 12 nowych tego typu stacji paliw. MOP-y to także 1/3 stacji spośród pierwszych 50 stacji, które Lotos chce wyposażyć w szybkie ładowarki do aut elektrycznych.