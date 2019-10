Grupa MOL powalczy o pozycję znaczącego dostawcy polioli w Polsce

Podkreślił przy tym, że jednym z największych odbiorców polioli w Europie są producenci materaców, a polscy wytwórcy tych produktów należą do największych na Starym Kontynencie.

Grupa MOL obecnie realizuje największą pojedynczą inwestycję organiczną w swojej historii - kompleks polioli o łącznej wartości 1,2 mld euro, który powinien być gotowy do końca 2021 roku. Kompleks powstaje w węgierskim Tiszaújváros na terenie około 35 ha netto, a obok zarezerwowany jest już teren pod potencjalne rozszerzenie działalności.

Obecnie Grupa MOL w segmencie petrochemicznym sprzedaje rocznie w Europie ok. 850 tys. ton polietylenu, ok. 530 tys. ton polipropylenu oraz ok. 100 tys. ton butadienu, a właśnie uruchamiana jest produkcja syntetycznego kauczuku.