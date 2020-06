Grupa Muszkieterów rozszerzyła usługę Intermarché Drive na 25 kolejnych sklepów

"Obecna sytuacja oraz zmieniające się zwyczaje zakupowe polskich konsumentów skutkują wzrostem popularności sprzedaży przez Internet. Priorytetem Muszkieterów jest odpowiadanie na oczekiwania klientów, dlatego obecnie intensywnie rozwijamy usługę Drive. W 2020 roku wprowadziliśmy rozwiązanie do łącznie 30 miast w 11 województwach" - powiedziała dyrektor ds. komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów Eliza Orepiuk-Szymura, cytowana w komunikacie.

Rozwiązanie Drive daje klientom możliwość zamówienia produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed supermarketem. W zależności od lokalizacji w ofercie dostępnych jest od 9 do 12 tysięcy artykułów. Zakupione przez Internet produkty są pakowane i dostarczane przez obsługę supermarketu bezpośrednio do samochodu klienta. Przy składaniu zamówienia klient wybiera dogodną dla siebie godzinę odbioru zakupów. Paczka może być gotowa już po upływie dwóch godzin. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotowane zakupy będą czekać na odbiorcę jeszcze przez 24 godziny od wstępnie wybranego terminu odbioru.