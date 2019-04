Grupa Selena FM otwiera centrum badawczo-rozwojowe Selena Labs w WSSE

"Siłą Seleny są ciągłe poszukiwania nowych, wysokiej jakości rozwiązań zmieniających podejście do budownictwa w oparciu o kreatywność naszych pracowników. Dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją na rynku niż kilkanaście lat temu. Zauważamy znaczny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności pracowników budowlanych oraz większą świadomość stosowanych technologii aplikacyjnych. Dlatego tak istotne jest uważne obserwowanie otoczenia, w którym działamy oraz bezpośrednia współpraca z budowniczymi, światem nauki m.in. Politechniką Wrocławską, jak również dostawcami, którzy tworzą nowe surowce. Dział R&D jest pomysłodawcą, wykonawcą i gwarantem tego, że produkty Seleny tworzą nową wartość dla użytkowników np. rozwiązania na bazie polimerów hybrydowych - to szczególnie ważne w dobie zmieniających się uwarunkowań klimatycznych i brakach kadrowych u wykonawców" - powiedział prezes Seleny FM Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

"Naszym zadaniem jest tworzenie innowacji, przez którą rozumiemy dodatkową wartość, jaką otrzymuje użytkownik stosujący nasze produkty na budowie np. bezpieczeństwo i szybkość realizacji zadania przy zachowaniu najwyższej jakości. Dzięki wykorzystaniu technologii możemy rozwiązywać problemy i przeszkody, które napotyka nasz budowniczy. Na przykład nowy klej na bazie technologii hybrydowej jest 8 razy szybszy od zwykłych klejów montażowych. Innowacyjność napędza cały świat i nie ma bez niej postępu, ale ma ona służyć ludziom. Dodatkowo, w Selana Labs wdrożyliśmy nowy model opracowywania innowacji. Stosujemy metodologię pozwalającą na skrócenie czasu pracy nad produktem z 2 lat do 6 miesięcy. Skutkuje to szybszym dostarczaniem produktów na rynek oraz ich skuteczną komercjalizacją. Jest to niezwykle istotne. Obecnie okres życia produktu jest bardzo krótki i wynosi około 2 lat. Dzięki szybszej drodze otrzymywania nowoczesnych rozwiązań produktowych odpowiadamy na aktualne potrzeby i skutecznie konkurujemy na

arenie międzynarodowej" - powiedział prezes Selena Labs Wojciech Komala, cytowany w komunikacie.

Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się trzy zakłady produkcyjne oraz centrala firmy Selena.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

