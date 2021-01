Grupa VRG liczy na 'stopniowy powrót do normalności' w II połowie 2021 r.

"Byliśmy dobrze przygotowani na to, aby podążyć za trendami konsumenckimi i dopasować ofertę do bieżących oczekiwań. Sukcesywnie zwiększaliśmy udział segmentu casual we wszystkich markach odzieżowych. W obliczu pandemii z większą stanowczością podeszliśmy do optymalizacji sieci handlowej. Zamykaliśmy nierentowne salony. Kolejne lokalizacje dobieramy ostrożnie. Inwestowaliśmy w e-commerce, dzięki czemu spółce udało się podwoić udział online w sprzedaży. Zakładamy, że te trendy będą oddziaływać na działalność grupy również w przyszłym roku. Spodziewamy się stopniowego powrotu do normalności w drugiej połowie 2021" - powiedział wiceprezes Radosław Jakociuk, cytowany w komunikacie.