GSK planuje otworzyć Finance Hub w Poznaniu, zatrudni 200-300 osób w 2 ciągu lat

"Finance Hub nie będzie prowadził działalności transakcyjnej. Za transakcje odpowiada nasz partner zewnętrzny, Genpact. Tak więc Finance Hub będzie świadczył usługi o wyższej wartości na rzecz naszych spółek lokalnych działających w całej Europie. Usługi te będą obejmowały planowanie, prognozowanie, kontrolę finansową, księgowość specjalistyczną, a także pewien zakres sprawozdawczości zarządczej. Wiemy, że inne globalne przedsiębiorstwa mają podobny model działalności, choć nasz jest nieco bardziej ekspansywny. Naszym zdaniem, jest to dopiero początek naszej działalności w Poznaniu. Z punktu widzenia kariery i rozwoju zawodowego, Finance Hub może okazać się znakomitą szansą na rozwój kariery dla specjalistów z dziedziny finansów z Poznania, całej Polski, a także innych krajów europejskich" - powiedział Renders w rozmowie z ISBnews.tv.

Huby GSK zapewnią wsparcie dla trzech pionów GSK: farmaceutycznego, ochrony zdrowia i szczepionek.

Zakładane przez GSK huby są przedsięwzięciami regionalnymi, a ich celem jest wspieranie spółek działających lokalnie na terenie obu Ameryk, Azji i Europy, poinformował ISBnews.tv Mark Healthcote, starszy wiceprezes ds. usług finansowych, GSK.

"W przypadku Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji mamy już wyraźnie zaznaczoną obecność odpowiednio: w Malezji i Kostaryce. Jeśli chodzi o Europę, Poznań ma teraz wspaniałą okazję do wsparcia naszych rynków europejskich w 29 krajach i wsparcia naszej sprzedaży grupowej o wartości 8 mld GBP. Wszystkie nasze huby zapewnią wsparcie dla trzech pionów GSK: farmaceutycznego, ochrony zdrowia i szczepionek, jak również wsparcie dla naszych funkcji pomocniczych. W ciągu kolejnych dwóch lat planujemy zakończyć proces zakładania centrum i zatrudnić około 300 specjalistów ds. finansów" - powiedział Healthcote w rozmowie z ISBnews.tv.

"Obecnie jesteśmy w fazie pierwszej, w której prowadzimy rekrutację około 80 specjalistów. W tej chwili poszukujemy specjalistów ds. sprawozdawczości finansowej, zarówno młodszych, jak i starszych oraz szczebla kierowniczego, jak również specjalistów ds. sprawozdawczości finansowej posiadających kwalifikacje w dziedzinie księgowości lub równorzędne wykształcenie, płynną znajomość angielskiego oraz co najmniej 3-5 letnie doświadczenie. Praca w poznańskim hubie GSK będzie ekscytującą i niepowtarzalną okazją. Każdy, kto się na nią zdecyduje dołączy do rozpoznawanej na całym świecie firmy z sektora ochrony zdrowia, której misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej, co dla nas, pracowników, jest powodem do satysfakcji i dumy" - dodał.

Nowi pracownicy dołączą również do zespołu One Finance, który zajmie się projektowaniem operacji finansowych przygotowanych na przyszłość z wykorzystaniem możliwości związanych z technologią robotycznego przetwarzania procesów i ich automatyzacji, jak również wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie dają nasze wyjątkowe platformy ELP i SAP.

"Poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów, którzy zechcą dołączyć do nas w tej podróży do przyszłości finansów, stać się pionierami, i wykorzystywać wszystkie te niezwykłe możliwości w każdym zakresie, zarówno w ramach hubu, gdzie w miarę zdobywania doświadczenia pojawiają się możliwości awansu wewnętrznego, jak i potencjalne możliwości na zewnątrz w spółkach działających lokalnie poza Polską" - podkreślił.

GSK od ostatnich 20 lat konsekwentnie inwestuje w Polsce. Głównie dlatego, że w Polsce znaleźliśmy przyjazne dla biznesu otoczenie, stabilne i przewidywalne środowisko oraz wysoką jakość usług i infrastruktury, wskazał w rozmowie z ISBnews.tv dyrektor generalny GSK Nikos Xydias.

"Ale, co najważniejsze, Polska ma wysokiej jakości wykwalifikowane kadry, co możemy wykorzystać w naszej działalności w Polsce. Powiedziałbym, że liczy się tu szerokość inwestycji. Dlatego na terenie Polski dokonaliśmy inwestycji. We wszystkich obszarach działalności GSK: w produkcji, badaniach klinicznych, operacjach handlowych i usługach biznesowych, jak w przypadku ogłoszonego przez nas otwarcia GSK Finance Hub, tak więc zakres działalności GSK w Polsce jest wyjątkowy. Poznań to bardzo dynamiczne miasto. Ma wysoki poziom zatrudnienia i jest świetnym źródłem talentów. Uważam, że to idealne miejsce na inwestycje" - podsumował Xydias.

GSK jest jednym z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym, dostarczającym ponad 300 leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia polskim pacjentom. W Polsce zatrudnia ok. 2000 osób. Tylko w 2017 r. firma odprowadziła ok. 250 mln zł podatków i składek ZUS. Przez 20 lat inwestycji w poznańskiej fabryce do produkcji w Polsce zostało wdrożonych ponad 80 leków z globalnego portfela GSK, co otworzyło drogę do rozwoju eksportu. Obecnie 100 mln opakowań leków trafia z poznańskiej fabryki na ponad 130 rynków na świecie.

