GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 7% r/r w 2020 r.

Deweloperzy w grudniu 2020 r. oddali do użytkowania 16 468 mieszkań, co oznacza wzrost o 15,8% r/r. W całym 2020 r. liczba ta wyniosła 143 770 (wzrost o 9,4% r/r), podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 2020 r. oddano do użytkowania 222 tys. mieszkań, tj. o 7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań - o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 74,1 tys. mieszkań, tj. o 7,1% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,8% i 33,4%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1 498 wobec 2 167) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2 570 wobec 4 597)" - czytamy w raporcie.