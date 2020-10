GUS: Płace w firmach wzrosły o 5,6% r/r, zatrudnienie spadło o 1,2% we wrześniu

"We wrześniu br., w porównaniu z sierpniem br., odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 0,6%. Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - czytamy w komunikacie.

"W skali roku (wrzesień 2020 r. do września 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 5,6%, a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich pięciu miesiącach r/r. Narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,7% w sekcji 'Górnictwo i wydobywanie' do 8,9% w sekcji 'Administrowanie i działalność wspierająca', co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 4,2% odnotowano w sekcji 'Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo'" - czytamy dalej.