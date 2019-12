budownictwo 1 godzinę temu

GUS:Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 5,9% r/r w I-III kw

Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania wzrosła o 0,1% r/r do 16 974 w okresie I-III kw. 2019 r., a budynków rozbudowanych spadła o 14% r/r do 2 347, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła w tym czasie 12 243,8 tys. m2, tj. o 5,9% więcej niż w roku poprzednim.