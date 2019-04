GUS skorygował wzrost nakładów brutto na środki trwałe w 2018 r. do 8,7% z 7,3%

"W 2018 r. odnotowano wzrost dynamiki realnej nakładów brutto na środki trwałe, w stosunku do danych przyjętych we wstępnym szacunku - odpowiednio wzrost o 8,7% wobec 7,3%. W konsekwencji nastąpiły zmiany dynamiki realnej we wszystkich kwartałach 2018 r. - od 1,3% w II kwartale do 1,5% w IV kwartale 2018 r. Zmiany wynikają głównie z dostosowania danych o nakładach inwestycyjnych na środki trwałe dla przedsiębiorstw do ostatecznej wersji za 2017 r. oraz zaktualizowanego szacunku wartości niematerialnych i prawnych opartego na dostępnych w tym czasie pełniejszych źródłach informacji" - czytamy w komunikacie.