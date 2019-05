GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł do +4,7 pkt w maju

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,7 (przed miesiącem plus 6,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,8% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Zatrudnienie może się zwiększyć nieznacznie, w stopniu zbliżonym do planowanego w kwietniu, a ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej, podał Urząd.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,5 (przed miesiącem plus 7,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 17,9% i 10,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także Urząd.

"Utrzymują się optymistyczne diagnozy sprzedaży. Odpowiednie przewidywania są pozytywne, ale ostrożniejsze do formułowanych w marcu i kwietniu br. Przedsiębiorcy oceniają sytuację finansową wciąż niekorzystnie, choć nieco lepiej niż w ostatnich czterech miesiącach. Prognozy w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, choć mniejszy od oczekiwanego przed miesiącem. Zatrudnienie może być zwiększone, ale w stopniu mniejszym niż planowano w kwietniu. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej.