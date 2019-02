Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na PCM do 22 lutego

"Staramy się dotrzeć do wszystkich akcjonariuszy, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć nasze wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management. Chcemy, aby zarówno inwestorzy indywidualni, jak i inwestorzy instytucjonalni w pełni zapoznali się z naszą ofertą. Liczymy na pozytywną odpowiedź na naszą propozycję, gdyż jest to dla akcjonariuszy dobra okazja do wyjścia z inwestycji" - powiedział prezes Hitachi Capital Polska Eric van Vliet, cytowany w komunikacie.