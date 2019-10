Hochtief zbuduje biurowiec dla Portu Lotniczego Gdańsk za prawie 66 mln zł netto

"Bardzo się cieszymy, że inwestor powierzył nam budowę pierwszego etapu kompleksu Airport City Gdańsk. Od ponad dwudziestu lat działamy na polskim rynku budowlanym i w tym czasie zakończyliśmy z sukcesem liczne projekty, które zmieniły krajobraz wielu miast. W ten sposób wypełniamy misję Hochtief: budujemy świat jutra. Jesteśmy dumni, że realizując to zlecenie, możemy wziąć udział w inwestycji o wyjątkowym charakterze w skali kraju, która przyczyni się do dalszego rozwoju nie tylko samego portu lotniczego, ale również całego Trójmiasta" - dodał Tadeusz Blecha członek zarządu Hochtief Polska.

"Airport City Gdańsk to inwestycja wyjątkowa pod każdym względem, zarówno patrząc na jej skalę, jak i jej elegancką, ponadczasową architekturę. Przede wszystkim jednak to jedyny taki projekt na rynku biurowym w Polsce, który będzie dodatkowym impulsem do wzrostu sektora biur w całym Trójmieście. Już teraz jest to jedna z najszybciej rosnących lokalizacji biurowych w tej części Europy, a gdańskie lotnisko bez wątpienia przeciera szlaki na pozostałych rynkach regionalnych w naszym kraju" - wskazał Marcin Faleńczyk, dyrektor biura JLL w Trójmieście.