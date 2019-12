technologie 1 godzinę temu

HSBC Navigator: Cyberbezpieczeństwo i robotyka kluczowe dla polskich firm

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Dla co 4-tej firmy zarówno w Polsce, jak i na świecie technologie bezpieczeństwa danych są najważniejsze w ich rozwoju w perspektywie najbliższych pięciu lat - wynika z raportu "Navigator - now, next and how for business" przygotowanego przez HSBC. Z kolei rozwiązania oparte o sieć 5G są istotne dla 25% badanych globalnie i 17% w Polsce.