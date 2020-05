Huawei dostarczy rozwiązania oparte o AI firmie fotowoltaicznej R.Power

"Huawei podpisał umowę sprzedaży falowników serii SUN2000 105KTL jednemu z liderów branży fotowoltaicznej, firmie R.Power. Urządzenia zostaną wykorzystane w realizacji projektów o łącznej mocy 122 MWp, zakontraktowanych przez R.Power podczas ostatniej aukcji OZE. Falowniki Huawei to pierwsze produkty wspierające moduły bifacial i systemy śledzące słońce" - czytamy w komunikacie.

"R.Power jest dla nas strategicznym klientem, tym bardziej cieszymy się, że udało nam się podpisać tak duży kontrakt. W skali kraju i regionu jest to jeden z największych projektów realizowanych przez nasze biuro" - powiedział business development manager w Huawei Maciej Bąkała, cytowany w komunikacie.

W ramach przeprowadzonej w grudniu 2019 r. aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy do 1 MWp sprzedano ponad 11,43 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3,6 mld zł. Najwięcej z niej wyprodukuje spółka R.Power, która zabezpieczyła prawa do sprzedaży energii dla projektów o mocy 122 MWp. W budowie farm fotowoltaicznych firmy zostaną wykorzystane falowniki Huawei serii SUN2000 105KTL.

Huawei rozwija platformę sprzętową SUN2000 od 2013 roku. Firma jako pierwsza wprowadziła wsparcie dla modułów bifacial i systemów śledzących słońce oraz algorytmy uczenia maszynowego na potrzeby zdalnej diagnostyki oraz ograniczenia ryzyka pożarowego (AI). Obecnie Huawei ma wiodące osiągnięcia we wdrażaniu technologii z obszaru sztucznej inteligencji do PV, w tym AFCI i Smart I-V Diagnosis z algorytmami AI, pomagając klientom osiągać więcej korzyści. Za koordynację dostawy sprzętu dla R.POWER odpowiedzialny będzie Value Added Partner marki Huawei - firma Photomate s.r.o., podano także.