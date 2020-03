Huawei ocenia, że pandemia opóźni wdrożenie technologii 5G w Europie

"Rozwój sieci 5G w Europie w obliczu pandemii będzie opóźniony do czasu osiągnięcia kontroli nad rozprzestrzenianiem się wirusa. W Chinach po przejęciu kontroli nad sytuacją rozwój 5G i przetargi operatorów przyspieszyły" - powiedział Xu podczas wideokonferencji dotyczącej wyników Huawei w 2019 r.

Huawei osiągnął globalne przychody ze sprzedaży w 2019 r. na poziomie 858,8 mld juanów (CNY) (123 mld USD), wzrost o 19,1% r/r. Zysk netto osiągnął 62,7 mld CNY (9 mld USD), zaś przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przekroczyły 91,4 mld CNY (13,1 mld USD), co stanowi wzrost o 22,4% r/r. W 2019 r. Huawei zainwestował w badania i rozwój 131,7 mld juanów (18,9 mld USD, co stanowi 15,3% przychodów ze sprzedaży).

"W krótkim terminie nie będzie problemu z dostawami, wspieramy naszych partnerów i dostawców. Mamy zapasy magazynowe, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów, ale wyzwaniem będzie kontynuacja zaopatrzenia. Nie można być obecnie pewnym, jak się sytuacja na świecie się rozwinie. Jeśli dostawcy zaczną mieć kłopoty, to będzie to powodowało długoterminowe problemy, ale pracujemy nad tym także po naszej stronie. Obecnie priorytetem jest dobrze odpowiedzieć na potrzeby klientów w ich walce z pandemią. Życie, praca online kwitną, co powoduje ogromny wzrost zużycia sieci i pracujemy blisko z klientami, a także lokalnymi rządami w celu utrzymania stabilnej sieci. Zidentyfikowaliśmy także wyzwania w efekcie pandemii po swojej stronie i po jej zakończeniu podejmiemy działania dla dalszej poprawy efektywności" - zaznaczył Xu.