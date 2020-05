i2 Development wykupuje przedterminowo obligacje za łącznie 11,1 mln zł

"i2 Development nabył w celu umorzenia 2,5 tys. obligacji serii o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł. To już kolejny, zrealizowany w ostatnich tygodniach, przedterminowy wykup obligacji tej serii, zapadających w marcu 2021 r. W kwietniu deweloper nabył w celu umorzenia 7,5 tys. obligacji z 15 tys. wyemitowanych w grudniu 2019 r. Giełdowy deweloper rusza również ze skupem obligacji serii F, notowanych na rynku Catalyst. Planowany dzień wykupu wyemitowanych w czerwcu 2018 r. papierów dłużnych o łącznej wartości 8,6 mln zł, to 29 grudnia 2020 r. Intencją spółki jest skup całości emisji w terminie do 23 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.