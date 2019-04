Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

"Za nami najtrudniejszy rok w historii Idea Banku. W obliczu poniesionych strat naszym głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności . - Prowadzone działania są nakierowane na uzyskanie wsparcia kapitałowego od inwestora i ewentualną fuzję z GNB. Rozważamy również poszukiwanie inwestora dla Banku działającego samodzielnie. Ponadto, Bank opracował alternatywną strategię opartą na obniżeniu skali prowadzonej działalności i zmniejszeniu kosztów. Dzięki tym działaniom zostałyby przywrócone wskaźniki kapitałowe do wymaganego poziomu. W opinii banku, takie zmiany w perspektywie kilku lat pozwolą na trwałą odbudowę rentowności w oparciu przede wszystkim o rozwój oferty leasingowej, depozytowej oraz lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych" - skomentował prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Idea Bank podkreśla, że stopniowo wdraża nowy model biznesowy oparty o bezpieczne produkty i lekką, niskokosztową strukturę organizacyjną, która jest możliwa dzięki nowym technologiom IT i rozwiązaniom umożliwiającym korzystanie z usług bankowych online. Bank stale wzbogaca ofertę o produkty nakierowane na realizację potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (zaliczają się do nich m.in. integracja bankowości internetowej Idea Cloud z platformą do elektronicznej obsługi faktur - Chmura Faktur, kasoterminale #Ideapay czy projekt Idea Spot). Podwyższył także bezpieczeństwo bankowości internetowej wprowadzając system zabezpieczający transakcje IBM Trusteer.