Image Power podtrzymuje chęć wejścia na NewConnect w I kw. 2021, myśli o Chinach

"W opinii spółki, jest to strategiczna decyzja - według danych 'Global Games Market Report' (Newzoo) blisko połowa wydatków na gry wideo pochodzi z Chin i USA. Tymczasem badanie 'The Game Industry of Poland 2020' pokazuje, że polskie studia na razie eksportują na rynek chiński stosunkowo niewiele gier - około 10% ich przychodów pochodzi z Azji (z Państwa Środka, ale także z Japonii czy Korei). Analitycy Niko Partners wskazują, że w 2019 graczy pecetowych było w Chinach aż 321 mln. To prawie tyle, ile jest obywateli w USA" - czytamy dalej.