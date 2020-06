IMS miał 0,94 mln zł zysku netto, 2,78 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

"W I kwartale 2020 roku, Grupa IMS osiągnęła przychody ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie planu na I kwartał 2020 r. pochodzącego z przyjętego na początku 2020 roku budżetu na cały 2020 rok grupy kapitałowej IMS. Koniec I kwartału to rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa i związane z nią zamrożenie gospodarki ('lockdown'). Te wydarzenia pozostają nie bez wpływu na sytuację finansową i wyniki osiągane przez Grupę IMS począwszy od marca 2020 roku. Zarząd emitenta podjął natychmiastowe działania zmierzające do zapewnienia dalszego funkcjonowania organizacji i możliwie sprawnego powrotu do wcześniej osiąganych wyników w przyszłości" - czytamy w raporcie.