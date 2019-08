IMS miało 2,15 mln zł zysku netto, 2,79 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"Grupa IMS odnotowała w II kw. 2019 prawie 20% wzrost sprzedaży - do 14,4 mln zł, a zysk EBITDA wzrósł o 9% - do 4,1 mln zł. Spółka podjęła szereg nowych inwestycji - m. in. w zwiększenie zespołu pracowników (najwięcej jednorazowo w historii), w tym odpowiedzialnych za sprzedaż, działania marketingowe oraz rozwój nowych projektów - Aroma Next Generation oraz własnych bibliotek muzycznych, którego liderem od 1 sierpnia jest Piotr Kabaj, były prezes Warner Music na Polskę i Europę Centralną/Wschodnią. Grupa IMS zwiększyła liczbę lokalizacji abonamentowych w usłudze audiomarketingu i aromamarketingu - do ok. 18,3 tys. punktów na koniec czerwca 2019 (wzrost o 35 proc. w porównaniu z czerwcem 2018)" - czytamy w komunikacie prasowym.