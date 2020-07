Indeksy PMI w strefie euro powyżej 50 pkt. Dobra informacja dla złotego

Indeks PMI dla przemysłu w strefie euro wzrósł do 51,1pkt. z 47,4 pkt. w czerwcu – podała firma IHS Markit, dostawca badań gospodarczych. Ekonomiści prognozowali wzrost do 50 pkt.

Natomiast PMI dla usług w strefie euro wzrósł do 55,1 pkt. z 48,3 pkt. w czerwcu. Ekonomiści spodziewali się znacznie mniejszego wzrostu, do 51 pkt.

Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w danym sektorze. Natomiast poziom mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Przypomnijmy, że w kwietniu indeks dla przemysłu w strefie euro spadł do 33,6 pkt., a dla usług do 11,7 pkt.