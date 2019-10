Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

"Umowa z inwestorem umożliwia nam pozyskanie środków finansowych na międzynarodową ekspansję, rozwój sprzedaży na obecnych i nowych rynkach oraz rozwój samego produktu. Istotna jest dla nas transzowa forma finansowania, dzięki której otrzymamy kapitał w potrzebnej nam wysokości, w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki. Warto przypomnieć, że mamy możliwość pozyskać do 21 mln zł, co nie oznacza, że dzisiaj widzimy taką potrzebę" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

W związku z wypełnieniem warunków umowy finansowania, wybrani akcjonariusze, w tym osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej zawarły z European High Growth Opportunities Securitization Fund umowy pożyczki akcji spółki. Pożyczki akcji stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w zakresie związanym z wprowadzaniem akcji, obejmowanych w drodze zamiany obligacji, do obrotu na New Connect. W przypadku prawidłowego wykonania umowy emisji obligacji zamiennych na akcje, pożyczone akcje zostaną zwrócone przez inwestora do pożyczkodawców, po upływie terminu na jaki ta umowa została zawarta.