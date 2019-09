giełda 33 minuty temu

Infoscan ma umowę dystrybucyjną z Kaladaran dot. sprzedaży MED Recorder w Iranie

Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Kaladaran Co. Plc. z siedzibą w Teheranie, na mocy której dystrybutor zobowiązał się do zamawiania od spółki urządzeń MED Recorder celem ich dalszej dystrybucji do klientów na terenie Iranu. Umowa została zawarta na 24 miesięce, podał Infoscan.