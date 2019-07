Infoscan ma zamówienie z Francji na kolejnych 50 szt. MED Recorder

giełda 28 minut temu

Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Łączna wartość zamówienia wynosi 81,5 tys. euro. Od momentu podpisania umowy z GBF Infoscan otrzymał zamówienia na łącznie 120 urządzeń, co oznacza to, że dzięki współpracy z kontrahentem spółka odnotowała do tej pory ponad 800 tys. zł przychodów.