Infoscan rozpoczyna badania komercyjne w Hiszpanii, możliwa szersza współpraca

"Jesteśmy na ostatnim etapie wdrożenia umowy z naszym hiszpańskim partnerem. Od kilku dni nasi specjaliści szkolą personel medyczny z obsługi urządzenia Med Recorder oraz systemu telemedycznego Osascan. Giromed otrzymał od nas również pierwsze 10 urządzeń, które już w tym tygodniu trafią do pierwszych placówek medycznych. W tym tygodniu rozpoczną się również pierwsze badania pacjentów przy użyciu naszego rozwiązania. Bardzo się cieszymy, że pacjenci w kolejnym kraju otrzymają możliwość badań pod kątem bezdechu sennego przy użyciu urządzenia diagnostycznego najwyższej jakości" - powiedział wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Zawarty na 5 lat kontrakt z hiszpańskim dystrybutorem sprzętu obejmuje udostępnienie partnerowi urządzeń oraz licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed zobowiązał się na starcie do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego roku współpracy. Spółka otrzymuje depozyt za każde użyczone urządzenie MED Recorder wynagrodzenie za każde badanie oraz roczną opłatę licencyjną za dostęp do systemu Osascan. W związku z rozpoczęciem działalności na terenie Hiszpanii Infoscan stworzył hiszpańską wersję językową systemu telemedycznego Osascan, która ułatwi wejście na inne rynki hiszpańskojęzyczne. Zarząd Infoscan prowadzi rozmowy dotyczące poszerzenia współpracy z hiszpańskim partnerem, podano również.