ING BSK i N-N: Po pandemii 24% badanych przesiądzie się na rower

Z badania wynika, że 55% respondentów kupuje rower o wartości do 2 tys. zł, 23% do 3 tys. zł, 8% do 4 tys. zł, a 14% do 5 tys. zł. W 41% są to rowery miejskie, 36% - górskie, a 13% - szosowe. Blisko połowa (46%) przechowuje go w garażu, 29% w piwnicy, a 17% w mieszkaniu lub na balkonie. Do zabezpieczenia przed kradzieżą 49% używa linki zabezpieczającej, 34% łańcucha, a 26% zamka typu u-lock. Jednocześnie 47% badanych deklaruje, że zawsze zabezpiecza rower przed kradzieżą, ale 28% przyznaje, że często o tym zapomina.