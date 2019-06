Innova Capital obejmie większościowy pakiet udziałów w CS Group Polska

Jest to już czwarta transakcja w najnowszym funduszu Innova/6, który rozpoczął proces inwestycyjny w kwietniu 2018. Obecni akcjonariusze spółki pozostaną mniejszościowymi udziałowcami i z ramienia zarządu oraz rady nadzorczej będą aktywnie wspierać jej dalszy rozwój, podano także.

"Innova Capital jest zainteresowana dalszą konsolidacją rynku firm świadczących usługi w zakresie marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. W tym zakresie obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma graczami. Bardziej szczegółowe informacje na temat strategii oraz planów Innova Capital w tym sektorze zostaną przedstawione po sfinalizowaniu transakcji, co nastąpi po uzyskaniu zgód UOKiK" - zaznaczono w informacji.

Innova Capital jest jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowej inwestujących w spółki, należące do segmentu średnich przedsiębiorstw. Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln EUR w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10 krajach regionu.