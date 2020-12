InPost: Dąbrowa Górnicza, Pruszków i Chojnice oferują usługę Urząd24

"Idea inteligentnego miasta to rozwiązania, które wdrażają przyszłościowo patrzące władze miasta oraz urzędnicy miejscy. Ułatwienia dla mieszkańców w ramach bezkontaktowej służby cywilnej to ważne elementy nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa. To także oszczędności kosztów dla budżetów samorządowych, szybsze załatwianie spraw obywateli, a przede wszystkim nowe możliwości usług. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat nasze Paczkomaty z usługą Urząd24 będą stały przy każdym nowoczesnym urzędzie załatwiającym sprawy mieszkańców" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.