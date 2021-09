InPost obsłużył niemal 200 mln paczek. Pandemia mocno nakręciła biznes

Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę InPost może się pochwalić rosnącymi zyskami. Kilkanaście tysięcy paczkomatów przyniosło w drugim kwartale 90 mln zł zysku netto. Bilans pierwszego półrocza 2021 to 188 mln zł.

To oznacza wyraźną poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, w którym InPost zarobił na czysto niecałe 115 mln zł. Taki progres był możliwy m.in. dzięki rosnącym przychodom z obsługi przesyłek. Wzrosły w rok z 1,07 mld zł do 1,65 mld zł.

- Zakładamy, że niepewność związana z COVID-19 w krótszym okresie nadal się utrzyma, jednak jestem pewny, że przyspieszona cyfryzacja ma charakter strukturalny i będzie napędzać rozwój e-commerce, przy większym nacisku na zrównoważony rozwój, co trwale zmieni preferencje konsumentów - komentuje sytuację Brzoska.

Skalę ożywienia w e-commerce widać choćby po liczbie obsłużonych paczek. InPost w pierwszej połowie 2021 roku może się pochwalić liczbą 199 mln, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

"Wolumen paczek obsłużonych na rynkach zagranicznych wzrósł o 314 proc. do 2,9 mln paczek, dzięki zwiększeniu liczby paczkomatów w Wielkiej Brytanii o 110 proc. oraz pojemności skrytek o 115 proc." - czytamy w komunikacie.

Cele i prognozy

InPost podtrzymuje swoje cele, które zakładają osiągnięcie 3,7-3,85 mld zł przychodów z działalności paczkomatowej. Firma chce też dojść na koniec roku do liczby 18250-19000 paczkomatów. Zamierza w całym roku obsłużyć 455-485 mln przesyłek.

- Osobiście takich się spodziewam. Natomiast w jakiej skali i jaki wpływ, czy będą porównywalne z pierwszym kwartałem, co oczywiście znacząco może przyspieszyć tę adopcję, to czas pokaże - przyznał Brzoska podczas konferencji prasowej.

Zastanawia się jedynie nad tempem i skalą dojścia do zakładanego przez niego planu 50:50 fizycznej sprzedaży i sprzedaży online.

- Czy to kwestia 3, 5 czy 7 lat? To kwestia drugorzędna, ale to się na pewno wydarzy - podkreśla Brzoska.